Архієпископ Христостомос II заявив, що більшість з цих священників не лише самі відмовилися від щеплення, а й переконали деяких вірян не вакцинуватися.

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Архієпископ назвав ситуацію "нечуваною" і попередив, що може усунути цих священників від роботи на термін до 6 місяців або взагалі позбавити їх сану.

Він припустив, що деякі невакциновані священники "можуть наважитися кинути йому виклик" через його слабке здоров'я.

Позиція церкви Кіпру щодо вакцинації проти коронавірусу

Архієпископ неодноразово висловлювався за підтримку вакцинації. Переконати вакцинуватися вірян намагається й директивний орган Церкви, Священний Синод.

COVID-ситуація на Кіпрі:

Рівень інфікування коронавірусом на Кіпрі останніми тижнями знизився, але залишається високим.

Кількість госпіталізованих пацієнтів також доволі висока, але органи охорони здоров'я кажуть, що медична система витримує навантаження.

Зверніть увагу: Станом на 31 січня на Кіпрі виявили 253 350 хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя 731 мешканця острова, але 124 370 зуміли подолати недугу.