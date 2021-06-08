Трагический инцидент произошел еще в 2008 году недалеко от села Уторопы. Только сейчас мужчина впервые поделился своими воспоминаниями о том страшном дне.

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Что рассказал мужчина

Все произошло, когда Зелинский пошел в лес за грибами. Раньше медведей местные там не встречали. Сначала он еще не видел животного, но услышал ее крик.

Впоследствии выяснилось, что неподалеку лежала туша оленя. То есть так медведица защищала добычу. "Когда увидел ее, то понял, что жизнь заканчивается", – вспомнил мужчина.

Животное приблизилось к Зелинского и отгрызла ему часть лица. Он почувствовал сильный удар по голове, а дальше – медведица сняла с него кусок скальпа.

Когда я упал на землю, она наклонилась, выкусила полностью лицо – нос, верхнюю челюсть,

– отметил пострадавший.

Мужчина чудом не потерял сознание, смог подняться и дойти до села. Впрочем, как именно все происходило – не помнит. Ведь находился в состоянии шока и аффекта.

Реабилитация после нападения

Украинец пережил 37 пластических операций. Медики собирали его лицо по частям. На месте нападения лесники нашли, в частности, нос с верхней губой, часть щеки, зубы.

Мужчина до сих пор приходит в себя после трагического инцидента. По словам Зелинского, ни одно хирургическое вмешательство нельзя сравнить с психологической болью.

Мол, труднее всего было принять собственное отражение в зеркале. Но благодаря постоянной поддержке родных мужчина уже прошел немалый путь.