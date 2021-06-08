Трагічний інцидент трапився ще у 2008 році неподалік села Уторопи. Лише зараз чоловік вперше поділився своїми спогадами про той страшний день.

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Що розповів чоловік

Все сталося, коли Зелінський пішов у ліс по гриби. Раніше ведмедів місцеві там не зустрічали. Спочатку він ще не бачив тварини, але почув її крик.

Згодом з'ясувалося, що неподалік лежала туша оленя. Тобто так ведмедиця захищала здобич. "Коли побачив її, то зрозумів, що життя закінчується", – пригадав чоловік.

Тварина наблизилася до Зелінського й відгризла йому частину обличчя. Він відчув сильний удар по голові, а далі – ведмедиця зняла з нього шмат скальпу.

Коли я впав на землю, вона нахилилася, викусила повністю обличчя – ніс, верхню щелепу,

– зазначив постраждалий.

Чоловік дивом не втратив свідомість, зміг піднятися та дійти до села. Втім, як саме все відбувалося – не пам'ятає. Адже перебував у стані шоку та афекту.

Реабілітація після нападу

Українець пережив 37 пластичних операцій. Медики фактично збирали його обличчя по частинах. На місці нападу лісники знайшли, зокрема, ніс з верхньою губою, частину щоки, зуби.

Чоловік й досі оговтується після трагічного інциденту. За словами Зелінського, жодне хірургічне втручання не можна порівняти з психологічним болем.

Мовляв, найважче було прийняти власне відображення у дзеркалі. Та завдяки постійній підтримці рідних чоловік вже пройшов чималий шлях.