Чем опасно распространение "зрады" об отступлении ВСУ от Лисичанска

Читая истерические комментарии отдельных соотечественников по поводу отхода ВСУ из Лисичанска, понимаешь, что нам важно не превратиться в отраженную копию народа "из-за поребрика".

Как не впасть в "победобесие"

Потому что там у них постоянные "победы", ради которых постоянно приходится идти на "искажение реальности", придумывая разнообразные "жесты доброй воли".

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Не следует впадать в подобное состояние, которое со временем может превратиться в маниакально-депрессивный синдром.

Сохранение жизней – не "зрада"

Фактом является то, что причиной ухода была угроза окружения украинских подразделений, что привело бы к значительным потерям. И об этом забывать не следует. Города можно отстроить, а жизнь людей вернуть не получится.

Хорошо, что ВСУ руководствуются военными, а не политическими соображениями. Понятно, что аргумент "оставления Луганской области" сейчас будут использовать все, кому не лень. В том числе и вражеские пропагандисты.

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Но большая часть Луганской области была оккупирована давно, и ее придется освобождать. И только сохранение армии, сохранение ее боеспособности открывает нам возможности и пути победы в будущем. То, что они возможны, показала уже неоднократно и нынешняя война: от Киевщины до острова Змеиный.

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