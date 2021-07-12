Отказ Нафтогаза от Prozorro создает негативный фон для визитов Зеленского за границу

Отказ НАК "Нафтогаз Украины" от закупок через систему Prozorro создает негативный фон для визитов президента Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон.

Об этом заявила политолог Олеся Яхно, комментируя подготовку к этим визитам.

"Сейчас активно ведется подготовка к встречам Владимира Зеленского с Ангелой Меркель 12 июля и Джо Байденом в конце июля. Главный проблемный вопрос обоих визитов для украинской стороны, кроме Донбасса – отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией. На этой неделе Верховная Рада должна принять пакет законопроектов относительно судебной реформы. Это должно продемонстрировать готовность Зеленского внедрять антикоррупционную реформу. Но в это же время крупнейшая компания страны, НАК "Нафтогаз Украины" отказывается от закупок через систему Prozorro, в торгах начали принимать участие исключительно приглашенные компании. Это создает негативный фон для визитов президента Владимира Путина в Берлин и Вашингтон", – отметила политолог.

Ранее стало известно, что по инициативе директора по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера компания отказалась от открытых закупок через систему Prozorro. Отто Ватерландер объяснил это решение необходимостью усовершенствовать закупочные процедуры компании.