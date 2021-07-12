Про це заявила політолог Олеся Яхно, коментуючи підготовку до цих візитів.

"Зараз активно триває підготовка до зустрічей Володимира Зеленського з Ангелою Меркель 12 липня та Джо Байденом наприкінці липня. Головне проблемне питання обох візитів для української стороні, окрім Донбасу – відсутність прогресу у боротьбі з корупцією. Цього тижня Верховна Рада має прийняти пакет законопроєктів щодо судової реформи. Це має продемонструвати готовність Зеленського впроваджувати антикорупційну реформу. Але в цей же час найбільша компанія країни, НАК "Нафтогаз України", відмовляється від закупок через систему Prozorro, в торгах почали брати участь виключно запрошені компанії. Це створює негативне тло для візитів президента Володимира Зеленського до Берліна та Вашингтона", – відзначила політолог.

Раніше стало відомо, що за ініціативою директора з трансформаційних процесів групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера компанія відмовилась від відкритих закупівель через систему Prozorro. Отто Ватерландер пояснив це рішення необхідністю удосконалити закупівельні процедури компанії.