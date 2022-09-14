Отказалась от гражданства россии: на Донетчине погибла первая контрактница-иностранка "Симба"

На войне погибла военная 24 бригады имени короля Даниила. Ольга Симонова отказалась от гражданства россии и с 2014 года воевала за Украину.

Девушка была первой военной, которая стала контрактником-иностранцем, получившим паспорт гражданина Украины во время службы в ВСУ. О гибели девушки сообщила ее коллега.

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На войне погибла военнослужащая "Симба"

Ольга Симонова отказалась от паспорта россии и 8 лет воевала за Украину.

Мы никогда не были "подружками"... Да, знакомые коллеги... Но в последние дни твои слова, поддержку я воспринимала не просто как от коллеги. Не хочется воспринимать это за реальность, снова кто-то дорог сердцу, близкий по душе отошел в вечность,

– сообщила коллега.

Антон Геращенко, ссылаясь на журналистов, написал, что женщина взорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе города Соледар Донецкой области.

Журналистка Юлия Илюха написала, что с Ольгой познакомилась летом 2015 года, когда Хирург попросил собрать ей медицины.

"Оля родилась и жила в россии, но была большей украинкой, чем многие родившиеся и живущие здесь. Сегодня (говорится о 13 сентября – 24 канал) Оля погибла. А вы еще ищете хороших россиян среди плещущих языками?", – написала журналистка.

Ольга Симонова из Челябинска 8 лет защищала Украину

Ольга ушла на войну еще в 2014 году. Тогда ей было 26 лет, она была мастером спорта и кандидатом в мастера сразу нескольких видов спорта.

Политикой не интересовалась, но тогда в россии начали откровенно агитировать идти воевать за так называемую "новороссию". После этого девушка собрала вещи и уехала в Киев.

Сначала была на войне как доброволец, через два года перешла на контракт в 24 бригаду ВСУ имени Короля Даниила. Она была старшим солдатом, стрелком. В 2018 году после обучения в Десне получила профессию командира боевой машины пехоты.

Выдержки из большого интервью "Симбы"

Тогда же военная с позывным "Симба" дала большое интервью "Новинарне". Публикуем важные цитаты Ольги:

о начале войны в 2014 году: "Захотелось докопаться до правды, и правда была очень печальная. Как это все стало возможно? Мы тогда не знали, что такое война в Грузии, война в Чечне. Это я узнала уже здесь. И каждое открытие было очень неприятно. Потому что раньше я стояла на пьедестале под своим флагом с гордостью, а потом мне стало стыдно за свою страну, за государство" ;

; о переезде в Украину: "Близкие знали, что я еду, но не знали, почему, надолго ли. А потом общение прекратилось, когда меня один из близких спросил: "Ты больше не вернешься?" Я сказала: "Нет" ;

; о контракте с ВСУ: "В 2016 году я как иностранный гражданин подписала трехлетний контракт с ВСУ, чтобы получить хоть какой-то статус. Военный билет является основным документом военнообязанного человека. А как раз появились контракты для иностранцев. У меня такие подписали знакомые белорусы";

об изменении гражданства: " Отказ от российского гражданства был для меня принципиальным . Не осталось никаких документов. Где-то лежат копии паспортов, но это просто воспоминания: посмотреть на свою фотографию в юности (улыбается)";

. Не осталось никаких документов. Где-то лежат копии паспортов, но это просто воспоминания: посмотреть на свою фотографию в юности (улыбается)"; я узнала, что получила гражданство летом 2017 года. Оказывается, указ был подписан в марте 2017 года. Мне даже не сказали. Только в ноябре 2017 года получила паспорт – ID-карту".

Все мы боремся за мир, все хотим мира. Но мира без победы не будет,

– говорила Ольга.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным, знакомым и друзьям погибшей Ольги Симоновой, отдавшей свою жизнь за Украину.