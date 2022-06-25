Отказалась сдать паспорт: россияне жестоко избили 70-летнюю волонтерку в Херсоне

Российские убийцы терроризируют людей в Херсонской области. Они избили 70-летнюю журналистку Татьяну Антонюк, которая занималась волонтерством.

Об этом рассказали 24 июня в Первом медицинском объединении Львова. Они сообщили о состоянии Татьяны.

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"В полусознании, с переломом позвоночника, 70-летняя Татьяна Антонюк едва смогла залезть в машину и сбежать с вражеского блокпоста. Уже больше месяца женщина находится в нашей больнице Святого Луки Первого медобъединения Львова", – сообщили врачи.



Татьяна показывает свою фотографию / Фото Первого медицинского объединения Львова

Чудом удалось спастись

Женщина до мая наотрез отказывалась выезжать из оккупированного Херсона. Уехать ее заставил муж, который воюет в Вооруженных Силах Украины. Он переживал за безопасность жены.

Татьяна решила уезжать с соседями. Когда их автомобиль пересекал блокпост россиян, людей остановили. Оккупанты забрали все ценные вещи, которые люди взяли с собой. У женщины попросили отдать паспорт, но она отказалась. После этого россияне начали ее жестоко избивать. Татьяне чудом удалось спастись.

Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы,

– сообщили врачи.

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Успехи в лечении

Пострадавшая частично потеряла слух. Она не могла двигаться без посторонней помощи. Нейрохирурги во Львове провели сложную вертебропластику – ввели в сломанный участок позвоночника специальный костный цемент.

Врачи рассказали, что операция прошла успешно. Татьяна может вставать с кровати и настроена решительно. Она говорит, что не собирается долго лечиться.

"Отлеживаться нет времени – нужно волонтерить!", – говорит женщина.



Женщина решительно настроена на реабилитацию / Фото Первого медицинского объединения Львова



Татьяна и врач / Фото Первого медицинского объединения Львова

Стреляют по волонтерам

Волонтеры, которые везли гуманитарную помощь Нововоронцовской территориальной общине, 24 июня попали под обстрел. Они привозили людям необходимое – хлеб и лекарства. Пострадавшие показали, что захватчики сделали с их транспортом.

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