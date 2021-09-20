Отказали в интиме: в Виннице мужчина жестоко избил двух женщин

В Виннице мужчина жестоко избил двух женщин. Злоумышленник разозлился, потому что предложил интим одной из них, а та отказала. После этого он прибег к серьезной агрессии.

Мужчина поздно вечером заметил, как 2 подруги зашли в беседку возле больницы в Виннице. Женщины хотели переждать дождь.

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Мужчина предлагал женщинам интим

Подозреваемый подошел к женщинам и начал говорить с ними. Потом стал ругаться и предлагать секс одной из них. Категорический отказ изрядно разозлил злоумышленника.

Мужчина жестоко избивал женщин

Мужчина ударил кулаком в лицо женщины. Она аж отлетела на землю. Когда пыталась подняться, подозреваемый продолжил ее бить обеими руками.

Он громко кричал и ругался.

Другая женщина пыталась защитить подругу

Потерпевшая попросила свою подругу о помощи. Другая женщина хотела защитить подругу. Она подняла с земли бутылку и начала замахиваться на мужчину. Однако злоумышленник выхватил из рук предмет и сильно ударил ее по голове. Женщина потеряла сознание.

После этого подозреваемый продолжил избивать первую женщину. Та пыталась позвать на помощь.

Вмешались прохожие

К счастью, прохожие услышали крики женщины и прибежали к беседке. Они защитили подруг и вызвали полицию.

Подозреваемого отправили под домашний арест

Инцидент рассмотрели в суде. Мужчине присудили домашний арест в период с 21:00 по 07:00. Он продлится 60 дней.

Следствие продолжается.