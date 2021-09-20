Чоловік пізно ввечері помітив, як 2 подруги зайшли до альтанки біля лікарні у Вінниці. Жінки хотіли перечекати дощ.

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Чоловік пропонував жінкам інтим

Підозрюваний підійшов до жінок й почав говорити з ними. Потім став лаятись та пропонувати секс одній з них. Категорична відмова неабияк розлютила зловмисника.

Чоловік жорстоко бив жінок

Чоловік вдарив кулаком в обличчя жінки. Вона аж відлетіла на землю. Коли намагалась підвестись, підозрюваний продовжив її бити обома руками.

Він голосно кричав та лаявся.

Інша жінка намагалась захистити подругу

Потерпіла попросила свою подругу про допомогу. Інша жінка хотіла захистити подругу. Вона підняла з землі пляшку та почала замахуватися на чоловіка. Проте зловмисник вихопив з рук предмет та сильно вдарив її по голові. Жінка знепритомніла.

Після цього підозрюваний продовжив бити першу жінку. Та намагалася покликати на допомогу.

Втрутились перехожі

На щастя, перехожі почули крики жінки та прибігли до альтанки. Вони захистили подруг та викликали поліцію.

Підозрюваного відправили під домашній арешт

Інцидент розглянули у суді. Чоловіку присудили домашній арешт в період з 21:00 по 07:00. Він триватиме 60 днів.

Слідство триває.