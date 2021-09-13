Зловмисник дочекався, поки родич засне, облив його бензином та підпалив. Ба більше, 25-річний чоловік намагався видати все за нещасний випадок. До речі, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання спиртного.
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Загиблий пересувався на милицях
Трагедія сталась у селі Дубовець Немирівської територіальної громади. Коли рятувальники загасили вогонь, на ліжку виявили мертвим господаря – 56-річного чоловіка з інвалідністю. Він пересувався за допомогою милиць.
Будинок, де була пожежа / Фото поліції Вінниччини
Зловмисник був неодноразово судимий
Правоохоронці виявили на місці докази, що будинок потерпілого підпалили. Наприклад, біля ліжка загиблого лежала каністра з-під палива. Підозрюваного поліцейські затримали неподалік від місця вчинення злочину. Він лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.
Затриманий чоловік / Фото поліції Вінниччини
Що загрожує чоловіку
Затриманому оголосили про підозру щодо умисного вбивства. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин можуть присудити 15 років ув'язнення.
Речові докази / Фото поліції Вінниччини