Зловмисник дочекався, поки родич засне, облив його бензином та підпалив. Ба більше, 25-річний чоловік намагався видати все за нещасний випадок. До речі, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання спиртного.

Читайте також У Львові ображений пішохід підпалив позашляховик ексгенпрокурора Олега Махніцького

Загиблий пересувався на милицях

Трагедія сталась у селі Дубовець Немирівської територіальної громади. Коли рятувальники загасили вогонь, на ліжку виявили мертвим господаря – 56-річного чоловіка з інвалідністю. Він пересувався за допомогою милиць.



Будинок, де була пожежа / Фото поліції Вінниччини

Зловмисник був неодноразово судимий

Правоохоронці виявили на місці докази, що будинок потерпілого підпалили. Наприклад, біля ліжка загиблого лежала каністра з-під палива. Підозрюваного поліцейські затримали неподалік від місця вчинення злочину. Він лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.



Затриманий чоловік / Фото поліції Вінниччини

Що загрожує чоловіку

Затриманому оголосили про підозру щодо умисного вбивства. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин можуть присудити 15 років ув'язнення.



Речові докази / Фото поліції Вінниччини