На Закарпатье 17 населенных пунктов могут остаться без газа: что произошло

В Закарпатской области 17 населенных пунктов могут остаться без газоснабжения. Это может произойти из-за паводка, вызванного резким таянием снега и подъемом уровня воды в реке Тиса.

Инженеры уже работают над решением проблемы. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

В каких населенных пунктах могут возникнуть проблемы с газоснабжением?

По данным ОВА, вблизи села Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода, в результате чего она существенно наклонилась. Это создает угрозу стабильному газоснабжению для почти 5800 абонентов.

Под риском оказались села Гетиня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобовое, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовец, Девичье, Затисовка, Большая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиновое.

Сейчас приоритетной задачей является фиксация трубы и выигрыш времени для проведения ремонтных работ. Профильные службы уже устраивают насыпь через Тису, чтобы обеспечить доступ спецтехники к поврежденной опоре,

– говорится в сообщении.

Параллельно специалисты прорабатывают несколько инженерных решений – от создания временной перемычки до бурения новой линии под руслом реки. Все варианты требуют значительных ресурсов и времени, поэтому рассматриваются одновременно.

В ОВА заверили, что для населенных пунктов, находящихся под угрозой, не будут применять графики отключений. Также разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости и пункты обогрева.

Есть наработанные алгоритмы, чтобы учреждения здравоохранения и школы продолжали работу. Медицинская помощь и образовательный процесс будут оставаться доступными при любых условиях,

– отметили в администрации.

Какую погоду прогнозируют в ближайшее время на Закарпатье?