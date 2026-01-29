Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 30 января?

В Украине в пятницу, 30 января, прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может пройти в северо-западных и большинстве северных областей. Днем осадки прогнозируют и на Сумщине. На Юге, Одесской и Николаевской областях может быть дождь, местами значительный.

В течение суток температура воздуха может меняться от 7 до 12 градусов мороза. На Юге столбики термометров будут показывать ночью и днем +1...+6 градусов тепла, а в Крыму воздух может прогреться до 12 градусов тепла.

На остальной территории прогнозируют мокрый снег и дождь. В центральных и Харьковской областях может быть гололед и налипание мокрого снега. В течение суток температура будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов мороза.

На Закарпатье существенных осадков не прогнозируют. Температура будет меняться от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют в ночные часы и утром туман местами в большинстве южных регионов, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду. На Северо-Востоке днем местами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Из-за гололеда и налипания мокрого снега в части Украины объявили первый (желтый) уровень опасности. Непогода прогнозируется на территории, кроме Юга и Юго-Востока.

Какая погода прогнозируется в областных центрах?

  • Киев -11...-9;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов -8...-6;
  • Ивано-Франковск -8...-6;
  • Тернополь -9...-7;
  • Черновцы -7...-5;
  • Хмельницкий -10...-8;
  • Луцк -10...-8;
  • Ровно -10...-8;
  • Житомир -10...-8;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса +3...+5;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы -4...-2;
  • Чернигов -11...-9;
  • Сумы -11...-9;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр +3....+5;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +3...+5;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков -3...-1.

Погода в Украине 30 января
Прогноз погоды в Украине на 30 января / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в феврале?

  • С 1 по 3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры даже до 30 градусов мороза. особенно похолодания коснутся Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

  • По прогнозам синоптиков, в южных и восточных областях Украины предполагаются незначительные морозы, столбики термометров будут показывать около 0 градусов или меньше.

  • Перед морозами будет прохождение циклона через юго-восточные регионы. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что в той части страны снова могут быть осадки в виде умеренного мокрого снега и дождя.