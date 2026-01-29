Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 30 січня?
В Україні у п'ятницю, 30 січня, прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може пройти в північно-західних та більшості північних областей. Удень опади прогнозують і на Сумщнині. На Півдні, Одещині та Миколаївщині може бути дощ, місцями значний.
Упродовж доби температура повітря може змінюватися від 7 до 12 градусів морозу. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть вночі та вдень +1…+6 градусів тепла, а в Криму повітря може прогрітися до 12 градусів тепла.
На решті території прогнозують мокрий сніг та дощ. У центральних та Харківській областях може бути ожеледь та налипання мокрого снігу. Протягом доби температура коливатиметься в межах 0 – 5 градусів морозу.
На Закарпатті істотних опадів не прогнозують. Температура змінюватиметься від одного градусу морозу до 4 градусів тепла.
Синоптики прогнозують у нічні години та вранці туман подекуди в більшості південних регіонів, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. На Північному Сході вдень місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.
Через ожеледицю та налипання мокрого снігу в частині України оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Негода прогнозується на території, крім Півдня та Південного Сходу.
Яка погода прогнозується в обласних центрах?
- Київ -11…-9;
- Ужгород +1…+3;
- Львів -8...-6;
- Івано-Франківськ -8...-6;
- Тернопіль -9...-7;
- Чернівці -7...-5;
- Хмельницький -10...-8;
- Луцьк -10...-8;
- Рівне -10...-8;
- Житомир -10...-8;
- Вінниця -4…-2;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький 0…+2;
- Черкаси -4…-2;
- Чернігів -11…-9;
- Суми -11…-9;
- Полтава -3…-1;
- Дніпро +3…+5;
- Запоріжжя +3…+5;
- Донецьк +3…+5;
- Луганськ +1...+3;
- Харків -3…-1.
Прогноз погоди в Україні на 30 січня / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде в лютому?
З 1 по 3 лютого в Україні очікується різке зниження температури навіть до 30 градусів морозу. особливо похолодання торкнуться Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Полтавської та Харківської областей.
За прогнозами синоптиків, у південних та східних областях України передбачаються незначні морози, стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів чи менше.
Перед морозами буде проходження циклону через південно-східні регіони. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що в тій частині країни знову можуть бути опади у вигляді помірного мокрого снігу та дощу.