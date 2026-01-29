Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 30 січня?

В Україні у п'ятницю, 30 січня, прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може пройти в північно-західних та більшості північних областей. Удень опади прогнозують і на Сумщнині. На Півдні, Одещині та Миколаївщині може бути дощ, місцями значний.

Упродовж доби температура повітря може змінюватися від 7 до 12 градусів морозу. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть вночі та вдень +1…+6 градусів тепла, а в Криму повітря може прогрітися до 12 градусів тепла.

На решті території прогнозують мокрий сніг та дощ. У центральних та Харківській областях може бути ожеледь та налипання мокрого снігу. Протягом доби температура коливатиметься в межах 0 – 5 градусів морозу.

На Закарпатті істотних опадів не прогнозують. Температура змінюватиметься від одного градусу морозу до 4 градусів тепла.

Синоптики прогнозують у нічні години та вранці туман подекуди в більшості південних регіонів, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. На Північному Сході вдень місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

Через ожеледицю та налипання мокрого снігу в частині України оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Негода прогнозується на території, крім Півдня та Південного Сходу.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

Київ -11…-9;

Ужгород +1…+3;

Львів -8...-6;

Івано-Франківськ -8...-6;

Тернопіль -9...-7;

Чернівці -7...-5;

Хмельницький -10...-8;

Луцьк -10...-8;

Рівне -10...-8;

Житомир -10...-8;

Вінниця -4…-2;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький 0…+2;

Черкаси -4…-2;

Чернігів -11…-9;

Суми -11…-9;

Полтава -3…-1;

Дніпро +3…+5;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +1...+3;

Харків -3…-1.



Прогноз погоди в Україні на 30 січня / Карта Укргідрометцентру

