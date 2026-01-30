Інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської ОВА.

У яких населених пунктах можуть виникнути проблеми з газопостачанням?

За даними ОВА, поблизу села Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу, внаслідок чого вона суттєво нахилилася. Це створює загрозу стабільному газопостачанню для майже 5800 абонентів.

Під ризиком опинилися села Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове.

Наразі пріоритетним завданням є фіксація труби та виграш часу для проведення ремонтних робіт. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб забезпечити доступ спецтехніки до пошкодженої опори,

– йдеться у повідомленні.

Паралельно фахівці опрацьовують кілька інженерних рішень – від створення тимчасової перемички до буріння нової лінії під руслом річки. Усі варіанти потребують значних ресурсів і часу, тому розглядаються одночасно.

В ОВА запевнили, що для населених пунктів, які перебувають під загрозою, не застосовуватимуть графіки знеструмлень. Також розгортаються додаткові пункти незламності та пункти обігріву.

Є напрацьовані алгоритми, щоб заклади охорони здоров'я та школи продовжували роботу. Медична допомога та освітній процес залишатимуться доступними за будь-яких умов,

– зазначили в адміністрації.

