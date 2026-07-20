Об этом сообщили в Центре по противодействию дезинформации.

Что известно о новых ограничениях в оккупированном Крыму?

В Джанкое мобильная связь и доступ к интернету отныне будут работать только восемь часов в сутки, тогда как остальные 16 часов сеть будет полностью отключаться.

В ЦПД отметили, что такие ограничения связаны прежде всего со стремлением Кремля скрыть перемещение военной техники и личного состава, а также максимально изолировать население от информации о ситуации на оккупированном полуострове.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что мирные жители Крыма фактически стали заложниками военных интересов России, которая превращает полуостров в закрытую милитаризованную территорию. Ранее стало известно, почему оккупационные власти пытаются обеспечить работу так называемых "белых списков" сервисов, которые будут оставаться доступными даже во время отключений связи.

Напомним, на оккупированном полуострове все острее ощущаются последствия украинских ударов. Постоянные отключения электроэнергии вынуждают оккупантов искать новые способы, чтобы иметь хотя бы немного света.

По данным движения сопротивления "Атеш", российские оккупанты демонтируют силовые трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала, чтобы восстанавливать поврежденные украинскими ударами электроподстанции в оккупированном Крыму. Причиной называют дефицит запасного оборудования и невозможность быстро изготовить или закупить новые трансформаторы из-за санкций.

В "Атеш" отмечают, что это временное решение, свидетельствующее о проблемах российской энергосистемы. В первую очередь оборудование используется для обеспечения работы военных объектов, железной дороги, систем ПВО и оборонных предприятий.