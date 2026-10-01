Россия наносит удары по энергетике: в 5 областях Украины – новые отключения электроэнергии

Россия продолжает проводить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате этих атак новые отключения электроэнергии зафиксированы в 5 областях.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Где произошли отключения электроэнергии?

Вследствие обстрелов по состоянию на утро 1 октября возникли новые отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Кировоградской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всем обесточенным потребителям.

Несмотря на повреждения энергообъектов, прогнозировавшиеся накануне почасовые отключения и ограничения мощности для промышленности пока отменены.

В то же время в Киеве, Киевской и Житомирской областях существует необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечернее время. Потребителей призвали ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на сеть и риск вынужденных ограничений.

По состоянию на 09:30 1 октября потребление электроэнергии было на 2,1% выше, чем в это же время накануне.

Причиной называют облачную погоду в части юго-восточных областей. Из-за этого бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, а потребность в электроэнергии из общей сети растет.

Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда солнечная генерация работает наиболее эффективно.

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Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями своего оператора системы распределения.

Напомним, вечером 30 сентября из-за атак врага существенно осложнилась ситуация в энергетической системе Украины. В Житомирской, Киевской и Сумской областях ввели режим ограничения электроснабжения (Первые аварийные отключения).