В Киеве исчезло свет и пониженное давление воды: электроснабжение исчезало и в Ровенской области

В Киеве и в Ровенской области фиксировали аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала российская атака.

Об этом сообщают "ДТЭК" и глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об отключениях?

В Киеве и в Ровенской области произошли аварийные отключения электроэнергии.

В столице из-за российской атаки без света остались отдельные участки Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что враг ударил по энергетической инфраструктуре, а именно – была повреждена висковольтная линия электропередач. К тому же на правом и левом берегах снижено давление воды в системе.

Аварийные бригады работают над возвращением света и привычным давлением воды в дома. В частности, энергетики перезаживляют обесточенных потребителей по резервным схемам.

Просьба жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Уменьшение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы,

– призывали в Укрэнерго.

В то же время в Ровенской области из-за аварийного отключения электроэнергия пропадала в части Ровенского и Дубенского районов, в частности в областном центре – Ровно.

В 16:53 Коваль сообщил, что электроснабжение в регионе возобновлено.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в обоих регионах, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

Напомним, Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии и воды из-за усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы поддерживать стабильное снабжение электроэнергией и водой.

Киевлянам рекомендуют подготовить запасы как минимум на три дня, в частности питьевую и техническую воду. На одного взрослого человека советуют рассчитывать три литра питьевой и 10–12 литров технической воды в сутки. В случае масштабных отключений электроэнергии в столице будут работать 155 бюветных комплексов, подключенных к генераторам.

Также горожан призывают зарядить powerbankи и портативные зарядные станции, подготовить фонарики, батарейки, свечи и продукты длительного хранения, которые не требуют приготовления на электроплите.

Кроме того, рекомендуют позаботиться об утеплении жилых помещений и использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.