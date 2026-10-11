Про це повідомляє ДТЕК та очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про відключення?

У Києві та на Рівненщині сталися аварійні відключення електроенергії.

У столиці через російську атаку без світла залишилися окремі ділянки Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів.

Водночас на Рівненщині через аварійне знеструмлення електроенергія зникла в частині Рівненського та Дубенського районів, зокрема в обласному центрі – Рівному.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в обох регіонах, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії та води через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, щоб підтримувати стабільне постачання електроенергії та води.

Киянам рекомендують підготувати запаси щонайменше на три дні, зокрема питну й технічну воду. На одну дорослу людину радять розраховувати три літри питної та 10 – 12 літрів технічної води на добу. У разі масштабних знеструмлень у столиці працюватимуть 155 бюветних комплексів, підключених до генераторів.

Також містян закликають зарядити павербанки й портативні зарядні станції, підготувати ліхтарики, батарейки, свічки та продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті.

Крім того, радять подбати про утеплення осель і використовувати світловідбивні елементи на одязі в темну пору доби.