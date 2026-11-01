В Укрэнерго назвали часы отключений света 2 ноября

Отключение света в Украине 2 ноября / Getty Images
В части областей Украины 2 ноября введут графики ограничения потребления электроэнергии. Они будут действовать в течение всего дня.
Об ограничениях сообщили в телеграмм-канале компании "Укрэнерго".
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Как будут действовать графики отключений 2 ноября?
Для промышленных предприятий с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.
В то же время, для бытовых и других потребителей в этот же промежуток времени будут применяться графики почасовых отключений.
Прогнозы
Главной причиной введения графиков остаются последствия массированных российских атак по объектам критической инфраструктуры.
Энергетики отмечают, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться в любой момент. Актуальную информацию и повременные расписания публикуют на официальных сайтах и страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).
Также граждан призвали рационально использовать электроэнергию в часы, когда ее включают.
Напомним, Россия регулярно бьет по украинской энергетике. В результате вражеских ударов были обесточены потребители в Житомирской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой и Харьковской областях. По состоянию на конец недели самая сложная ситуация с электроснабжением остается на Днепровщине и Киевщине.
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