В Укрэнерго назвали часы отключений света 2 ноября

Об ограничениях сообщили в телеграмм-канале компании "Укрэнерго".

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Как будут действовать графики отключений 2 ноября?

Для промышленных предприятий с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.

В то же время, для бытовых и других потребителей в этот же промежуток времени будут применяться графики почасовых отключений.

Главной причиной введения графиков остаются последствия массированных российских атак по объектам критической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться в любой момент. Актуальную информацию и повременные расписания публикуют на официальных сайтах и ​​страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Также граждан призвали рационально использовать электроэнергию в часы, когда ее включают.

Напомним, Россия регулярно бьет по украинской энергетике. В результате вражеских ударов были обесточены потребители в Житомирской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой и Харьковской областях. По состоянию на конец недели самая сложная ситуация с электроснабжением остается на Днепровщине и Киевщине.