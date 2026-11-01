В Укренерго назвали години відключень світла 2 листопада

Про обмеження повідомили в телеграм-каналі компанії "Укренерго".

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Як діятимуть графіки відключень 2 листопада?

Для промислових підприємств із 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності. Водночас для побутових та інших споживачів у цей самий проміжок часу застосовуватимуть графіки погодинних вимкнень.

Головною причиною запровадження графіків залишаються наслідки масованих російських атак по об'єктах критичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися будь-якої миті. Актуальну інформацію та погодинні розклади публікують на офіційних сайтах і сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Також громадян закликали раціонально використовувати електроенергію в години, коли її вмикають.

Нагадаємо, що Росія регулярно б'є по українській енергетиці. Внаслідок ворожих ударів були знеструмлені споживачі у Житомирській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій та Харківській областях. Станом на кінець тижня найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на Дніпровщині та Київщині.