В понедельник, 24 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Какими будут графики отключения света 24 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться в течение всего суток. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей предусмотрены графики почасовых отключений. В зависимости от области и ситуации в энергосистеме ограничения составят от 0,5 до 3,5 очередей.

Причиной введения графиков стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов и стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Украинцам рекомендуют проверять актуальное время и продолжительность отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения, ведь графики могут отличаться в зависимости от региона.

Напомним, Зеленский заявил, что российские военные вновь проводят атаки на энергетические объекты именно тогда, когда там работают ремонтные бригады. Оккупанты ждут, пока специалисты приедут восстанавливать поврежденную после первого удара инфраструктуру, а затем снова наносят удар по тому же месту.

Зеленский подчеркнул, что такая тактика значительно затрудняет восстановление энергосистемы. Кроме того, повторные удары создают дополнительную опасность для работников, вынужденных ремонтировать объекты под угрозой новых атак. Из-за этого ремонтные бригады не могут работать безопасно и беспрепятственно.

Повторные обстрелы также затягивают восстановление поврежденной инфраструктуры. В результате потребители могут дольше оставаться без электроснабжения или вновь столкнуться с перебоями.