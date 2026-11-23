Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

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Якими будуть графіки відключення світла 24 листопада?

Заходи з обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть упродовж усієї доби. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів передбачені графіки погодинних відключень. Залежно від області та ситуації в енергосистемі обмеження становитимуть від 0,5 до 3,5 черги.

Причиною запровадження графіків стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів і намагаються якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Українцям радять перевіряти актуальний час і тривалість відключень на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу, адже графіки можуть відрізнятися залежно від регіону.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські військові повторно атакують енергетичні об'єкти саме тоді, коли там працюють ремонтні бригади. Окупанти чекають, поки фахівці приїдуть відновлювати пошкоджену після першого удару інфраструктуру, а потім знову б'ють по тому самому місцю.

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Зеленський наголосив, що така тактика значно ускладнює відновлення енергосистеми. Крім того, повторні удари створюють додаткову небезпеку для працівників, які змушені ремонтувати об'єкти під загрозою нових атак. Через це ремонтні бригади не можуть працювати безпечно та безперешкодно.

Повторні обстріли також затягують відновлення пошкодженої інфраструктури. Унаслідок цього споживачі можуть довше залишатися без електропостачання або знову зіткнутися з перебоями.