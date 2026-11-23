Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Бенджаміну Гаву.

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Як Росія повторно атакує енергетичну інфраструктуру?

За словами президента, російські військові використовують момент, коли енергетики виїжджають на місця попередніх ударів, щоб відновити електропостачання. Після початку ремонтних робіт окупанти завдають нового удару по пошкодженому об'єкту.

Зеленський наголосив, що така тактика не лише ускладнює відновлення енергетичної інфраструктури, а й створює додаткову загрозу для життя фахівців. Адже ремонтні бригади змушені працювати в умовах постійної небезпеки.

Повторні атаки також затягують відновлення пошкоджених об'єктів і можуть призводити до нових перебоїв з електропостачанням для населення.

Нагадаємо, російські атаки спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури на Одещині та Дніпропетровщині. В "Укренерго" повідомили, що ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання всю ніч.

На Одещині енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію, а в Одесі вже заживили об'єкти критичної інфраструктури. Водночас в Одесі та Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення світла без графіків.

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У ДТЕК пояснили, що російські удари завдали масштабних пошкоджень магістральним мережам, тому ремонт потребує багато часу. Після повернення електроенергії в регіоні також можливі тимчасові перепади напруги. На Дніпропетровщині ситуація залишається ще складнішою: там діють жорсткі графіки погодинних відключень, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається відрізати Одещину та Дніпропетровщину від джерел енергопостачання.