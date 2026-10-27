Графики будут действовать весь день: как будут отключать свет 28 октября

О введении вынужденных ограничений сообщили в Укрэнерго.

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Какими будут графики отключений 28 октября?

По информации Укрэнерго, в некоторых областях Украины в среду будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.

Ограничения будут введены с 06:00 до 23:59. В этот период одновременно могут применяться от 1,5 до 2,5 очередей отключений.

В такой же промежуток времени, с 06:00 до 23:59, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что из-за возможных новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Энергетики также призывают украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда свет появляется по графику.

Напомним, ранее в Украине обнародовали графики отключений электроэнергии на 27 октября. Ограничения действовали, в частности, в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и других областях. Продолжительность отключений зависела от региона и очереди потребителей.

Кроме того, 26 октября российский беспилотник повредил энергетический объект на Буковине. Из-за атаки в области ввели вынужденные отключения электроэнергии. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы вернуть свет потребителям.