Графіки діятимуть весь день: як вимикатимуть світло 28 жовтня

Про запровадження вимушених лімітів повідомили в Укренерго.

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Якими будуть графіки відключень 28 жовтня?

За інформацією Укренерго, у частині областей України в середу діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

Обмеження запровадять з 06:00 до 23:59. У цей період одночасно можуть застосовувати від 1,5 до 2,5 черги відключень.

У такий самий проміжок часу, з 06:00 до 23:59, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що через можливі нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликають українців ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, раніше в Україні оприлюднили графіки відключень світла на 27 жовтня. Обмеження діяли, зокрема, у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській та інших областях. Тривалість знеструмлень залежала від регіону та черги споживачів.

Окрім цього, 26 жовтня російський безпілотник пошкодив енергетичний об'єкт на Буковині. Через атаку в області запровадили вимушені відключення електроенергії. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам.