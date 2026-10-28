Электричество будут отключать почти весь день: графики на 29 октября

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Какими будут графики отключений 29 октября?

По информации Укрэнерго, в некоторых регионах ограничения будут действовать почти в течение всех суток – с 06:00 до 23:59.

В частности, предусмотрено:

С 06:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

– графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очереди. С 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

Причиной таких мер остаются последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Могут ли измениться графики отключений?

В Укрэнерго подчеркнули, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому время и объемы отключений могут корректироваться.

Украинцев призвали следить за актуальными графиками на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Кроме того, энергетики напомнили о необходимости экономного потребления электроэнергии в часы, когда есть свет.

Напомним, ранее в Украине обнародовали графики отключений электроэнергии на 28 октября. Ограничения действовали, в частности, в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и других областях. Продолжительность отключений зависела от региона и очереди потребителей.

