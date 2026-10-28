Світло вимикатимуть майже весь день: графіки на 29 жовтня

Як вимикатимуть світло 29 жовтня / Фото Getty Images (ілюстративне)
У четвер, 29 жовтня, у частині областей України знову діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
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Якими будуть графіки відключень 29 жовтня?
За інформацією Укренерго, у частині регіонів обмеження діятимуть майже протягом усієї доби – з 06:00 до 23:59.
Зокрема, передбачено:
- З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
- З 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.
Причиною таких заходів залишаються наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Чи можуть змінитися графіки відключень?
В Укренерго наголосили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому час та обсяги відключень можуть коригувати.
Українців закликали стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Крім того, енергетики нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії в години, коли світло є.
Нагадаємо, раніше в Україні оприлюднили графіки відключень світла на 28 жовтня. Обмеження діяли, зокрема, у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській та інших областях. Тривалість знеструмлень залежала від регіону та черги споживачів.
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