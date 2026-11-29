В воскресенье, 30 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать круглосуточные плановые графики отключения света. Для бытовых потребителей предусмотрены ограничения в объеме от 1 до 3,5 очередей в связи с последствиями вражеских ударов.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Какими будут графики отключений 30 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать в течение суток. Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений.

Объем ограничений для населения составит от 1 до 3,5 очереди. При этом конкретное время отключений будет зависеть от региона и графиков, которые публикует местный оператор системы распределения.

Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре. Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов и возобновлением электроснабжения потребителей.

Украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию об отключениях на официальных страницах своих операторов системы распределения.

Напомним, в октябре 2026 года Торговые центры в Украине вновь столкнулись с перебоями в электроснабжении и были вынуждены включать генераторы. В среднем ТРЦ работали на резервном питании 36 часов, что составляло 11% их рабочего времени. При этом электроэнергия от генераторов обходилась значительно дороже обычной.

Для сравнения: в марте доля работы ТРЦ на генераторах составляла всего 3%, а в течение предыдущих шести месяцев масштабных отключений практически не было. В октябре средний коммерческий тариф на электроэнергию для торговых центров достиг 13,67 гривны за киловатт-час с НДС.

В то же время электроэнергия, произведенная генераторами, стоила 30,64 гривны за киловатт-час – в 2,2 раза дороже. Больше всего отключения сказывались на Киеве, где сосредоточена значительная доля торговых площадей Украины.