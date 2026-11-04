Массовые атаки России повлияли на энергосистему: какими будут отключения света 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток и коснутся всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Какими будут графики отключений 5 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут введены с 00:00 до 23:59. Для промышленности в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений. Их объем составит от 2 до 4 очередей.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться из-за последствий российских обстрелов. Поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

Энергетики также призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она поступает по графику.

Напомним, аварийные отключения электроэнергии в Украине могут длиться от 6 до 20 часов подряд из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, даже после возобновления работы большой высоковольтной подстанции во время запуска может выйти из строя более старое оборудование на нижнем уровне распределения электроэнергии. На его ремонт иногда требуется еще 3–5 часов.

Кроме того, после восстановления электроснабжения жители одновременно включают бытовые приборы, поэтому может произойти авария в электрощитовой отдельного дома. Продолжительность таких отключений зависит и от размера населенного пункта: в больших городах больше резервных линий питания, тогда как небольшие городки могут оставаться без электроэнергии два–три дня.

Харченко отметил, что полностью вывести из строя электроснабжение Киева сложно, ведь там есть альтернативные варианты подачи напряжения. В то же время в начале ноября Россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК, а 4 ноября украинские АЭС снизили мощность генерации в результате вражеских ударов.