На Кубе снова отключили свет: масштабный блэкаут оставил без электричества 10 миллионов человек

На Кубе вечером 2 августа произошло очередное масштабное отключение электроэнергии, в результате которого весь остров остался без электричества. Это уже четвертое общенациональное отключение электроэнергии за последнее время.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного кубинского оператора сети.

Что известно о блэкауте на Кубе?

Причины аварии пока официально не раскрываются, а Энергетический союз страны не предоставил дополнительных пояснений по поводу инцидента.

Это уже четвертый общенациональный блэкаут за последнее время. Ранее, в июле 2026 года, на Кубе произошли еще три масштабных отключения электроэнергии.

Энергетический кризис на Кубе связывают с устаревшей инфраструктурой, трудностями с ремонтом электростанций и острым дефицитом топлива. Значительная часть энергоблоков эксплуатируется уже несколько десятилетий и нуждается в капитальной модернизации. Постоянные отключения электроэнергии существенно затрудняют жизнь населения, ведь они влияют не только на быт, но и на работу систем водоснабжения, охлаждения и других критически важных сервисов.

Кроме того, ухудшение энергетической ситуации связывают с дефицитом топлива. После того как президент США Дональд Трамп ввел нефтяную блокаду Кубы, а Венесуэла прекратила поставки нефти из-за смены власти, остров лишился одного из своих главных поставщиков энергоносителей. Впоследствии, под давлением США, поставки нефти на Кубу также прекратила Мексика, что еще больше обострило энергетический кризис.

Напомним, первые серьезные перебои произошли в марте, когда страну накрыла серия из трех общенациональных отключений электроэнергии. Отключения электроэнергии в начале месяца, а также 16 и 22 марта практически парализовали жизнь на острове. Даже в Гаване свет отсутствовал по 15–18 часов в сутки, тогда как в большинстве провинций электроэнергию подавали лишь на несколько часов.

После непродолжительного периода стабилизации ситуация резко ухудшилась в июле. Из-за жары и рекордной нагрузки на энергосистему, вызванной массовым использованием кондиционеров, произошли еще три масштабные аварии, в частности 6 и 10 июля.