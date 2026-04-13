Будут ли выключать свет в Украине 14 апреля: в Укрэнерго ответили
Вследствие российских атак на объекты энергетики в Украине длительное время действовали графики отключения света. Впрочем, во вторник, 14 апреля, отключения электроэнергии не планируются.
Будут ли выключать свет 14 апреля?
В то же время в Укрэнерго призвали потребителей пользоваться мощными электрическими приборами в дневное время – с 11:00 до 15:00 и экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, в частности с 18:00 до 22:00.
Почему в Украину снова могут вернуться отключения?
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала заметил, что сейчас графики частично возвращаются не только из-за последствий российских ударов, но и из-за текущего дефицита электроэнергии, который обусловлен облачной погодой, ограничением импорта электроэнергии и уничтожением цен на рынке решением НКРЭКУ.
Ключевым фактором дефицита электроэнергии является решение НКРЭКУ снизить прайскепы с 1 апреля. В результате этого, фактически остановилось значительное количество газопоршневой, газовой когенерации. А также резко ограничился импорт электрической энергии.