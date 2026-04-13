Про це заявили в Укренерго.
Чи вимикатимуть світло 14 квітня?
У компанії зауважили, що у вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії не прогнозуються.
Водночас в Укренерго закликали споживачів користуватись потужними електричними приладами в денний час – з 11:00 до 15:00 та ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, зокрема з 18:00 до 22:00.
Фото Укренерго
Чому в Україну знову можуть повернутись відключення?
Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу зауважив, що нині графіки частково повертаються не лише через наслідки російських ударів, а й через поточний дефіцит електроенергії, який зумовлений хмарною погодою, обмеженням імпорту електроенергії та знищенням цін на ринку рішенням НКРЕКП.
Ключовим чинником дефіциту електроенергії є рішення НКРЕКП знизити прайскепи з 1 квітня. В результаті цього, фактично зупинилася значна кількість газопоршньової, газової когенерації. А також різко обмежився імпорт електричної енергії.