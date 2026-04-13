Про це заявили в Укренерго.

Дивіться також Свята закінчилися: в Україні знову вимикатимуть світло

Чи вимикатимуть світло 14 квітня?

У компанії зауважили, що у вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Водночас в Укренерго закликали споживачів користуватись потужними електричними приладами в денний час – з 11:00 до 15:00 та ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, зокрема з 18:00 до 22:00.



Чому в Україну знову можуть повернутись відключення?