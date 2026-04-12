Про це повідомили в Укренерго. Там традиційно закликали споживати електроенергію ощадливо.

Які відключення будуть в Україні 13 квітня?

Обмеження запровадили через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

13 квітня в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості),

– мовиться в дописі.

Енергетики попросили максимально обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години.

І нагадали про те, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а тому слід стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго – вони окремі у кожному регіоні.

Важливо! На роботу енергетичної системи впливають багато факторів – це обстріли, погода, рівень споживання та час доби. А ще аварії. Наприклад, в Одесі та на Одещині 11 і 12 квітня були повідомлення про аварії.