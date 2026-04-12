Про це пише ДТЕК.

Що відомо про відключення світла на Великдень в Одесі?

У ДТЕК зазначили, що аварія на об'єкті в Одесі сталася о 13:55. Без світла залишилися частково мешканці Пересипського району міста.

Можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Наші бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло в кожну оселю,

– зазначили у компанії.

На сайті ДТЕК також ідеться, що в Одесі та деяких районних центрах – екстрені відключення поза графіком.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію – це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути аварій", – наголосили у компанії.

До речі, експерт Володимир Омельченко запропонував в етері 24 Каналу рішення для зменшення ризику відключень в Україні наступної зими. За словами експерта, для того, щоб система була більш енергетично стійкою, потрібно дійсно зробити розподілену генерацію, яку набагато важче вражати, тому що її більше за кількістю, її легше захистити.

