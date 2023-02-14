В Минэнерго отметили, что по состоянию на 14 февраля генерации электроэнергии достаточно. Так что удовлетворить потребности потребителей в Украине смогут. Правда, остаются две области, жители которых могут предстать перед определенными трудностями.

Смотрите также Сколько еще может продолжаться отключение света в Украине и от чего это зависит

В каких областях может не быть света

По имеющейся информации, говорится об Одесской и Хмельницкой. Там в этот день могут вводить стабилизационные отключение. Причиной тому является проведение ремонтных работ в сети.

Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей,

– подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время не стоит забывать, какой ценой удается подавать электроэнергию в дома украинцев. Наши энергетики работают в бесчеловечных условиях. Более того, они ежедневно рискуют собственным здоровьем, устраняя последствия атак под обстрелами.

В последние дни, к сожалению, произошли трагические случаи. На минах взорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим,

– добавил Галущенко.

Какая ситуация в Хмельницкой области

По имеющейся информации, на севере области могут быть отключения. Они будут касаться основных очередей. Но если света и не будет, то только в периоды максимальной нагрузки: утром, а также с 17:00 до 22:00.

Заметим, что немало ущерба нанесли ракетные удары и в других регионах. К примеру, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в городе и области оккупанты разрушили практически все электроподстанции.

Так что подача электроэнергии в области остается большой проблемой. В то же время, электрики находят "нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают".