Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, сейчас электроснабжение является большой проблемой для региона.
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Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции
Как рассказал Садовой, уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области.
Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают,
– отметил городской голова.
Кроме того, во Львове и регионе разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. К сожалению, большую часть уже не отремонтируют – ее будут отстраивать заново.
Оккупанты обстреляли Львовскую область: что известно
- Россия 10 февраля массированно атаковала Украину. Во Львовской области есть повреждения из-за обстрела. Так, одна из ракет упала неподалеку от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания. По предварительной информации, жертв или пострадавших ни в одном из этих случаев нет.
- Также одна из российских ракет упала и не взорвалась возле автобусной остановки во Львовской области. Это произошло в Золочевском районе, недалеко от села Козлов. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.
- Позже Андрей Садовой сообщил, что все ракеты, направленные в сторону Львова, – были уничтожены. Единственный кейс, нуждающийся в дополнительной работе, это ракета, которая упала в Золочевском районе, возле остановки, но не взорвалась.