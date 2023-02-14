Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі електропостачання є великою проблемою для регіону.
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У Львові та області зруйновані майже всі електропідстанції
Як розповів Садовий, знищено практично всі електропідстанції в межах Львова та області.
Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють,
– зазначив міський голова.
Окрім цього, у Львові та регіоні зруйновано багато інших об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, велику частину вже не відремонтують – її відбудовуватимуть заново.
Окупанти обстріляли Львівську область: що відомо
- Росія 10 лютого масовано атакувала Україну. У Львівській області є пошкодження через обстріл. Так, одна з ракет впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків немає.
- Також одна з російських ракет впала та не зірвалась біля автобусної зупинки у Львівській області. Це сталося у Золочівському районі, неподалік села Кізлів. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.
- Згодом Андрій Садовий повідомив, що всі ракети, які були спрямовані в сторону Львова, – були знищеними. Єдиний кейс, який потребує додаткової роботи, це ракета, яка впала в Золочівському районі, біля зупинки, але не вибухнула.