Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі електропостачання є великою проблемою для регіону.

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У Львові та області зруйновані майже всі електропідстанції

Як розповів Садовий, знищено практично всі електропідстанції в межах Львова та області.

Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють,

– зазначив міський голова.

Окрім цього, у Львові та регіоні зруйновано багато інших об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, велику частину вже не відремонтують – її відбудовуватимуть заново.

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