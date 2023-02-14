У Міненерго зауважили, що станом на 14 лютого генерації електроенергії достатньо. Тож задовольнити потреби споживачів в Україні зможуть. Правда, залишаються дві області, мешканці яких таки можуть поставати перед певними труднощами.

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В яких областях може не бути світла

За наявною інформацією, мовиться про Одеську та Хмельницьку. Там цього дня можуть запроваджувати стабілізаційні відключення. Причиною цього є проведення ремонтних робіт у мережі.

Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставлення та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів,

– підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас не варто забувати, якою ціною вдається подавати електроенергію до осель українців. Наші енергетики працюють у нелюдських умовах. Ба більше, вони щоденно ризикують власним здоров'ям, усуваючи наслідки атак під обстрілами.

В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим,

– додав Галущенко.

Яка ситуація на Хмельниччині

За наявною інформацією, на півночі області можуть здійснювати відключення. Воно стосуватиметься основних черг. Але якщо світла й не буде, то лише у періоди максимального навантаження: зранку, а також з 17:00 по 22:00.

Зауважимо, що чимало шкоди наробили ракетні удари й в інших регіонах. Наприклад, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті й області окупанти зруйнували практично всі електропідстанції.

Тож подача електроенергії в області залишається великою проблемою. Водночас електрики знаходять "нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють".