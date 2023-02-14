Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

14 лютого у Черкаській області проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження. Відключень електроенергії упродовж цієї доби в регіоні не заплановано.

14 лютого енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електроенергії в області без погодинних відключень або інших обмежень.

14 лютого регіон буде з електроенергією цілий день. Дозволений Укренерго "безліміт" потужності для Івано-Франківська та області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень.

Однак на півночі області можуть бути відключення основних черг за графіком лише в періоди максимального навантаження – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 14 лютого. Тому світло у регіоні буде цілий день.

14 лютого Укренерго не задіяло обмеження електропостачання для Вінницької області.

14 лютого на Волині знову не будуть діяти графіки погодинних відключень світла, повідомили у "Волиньобленерго".

14 лютого відключення електроенергії за графіками на Сумщині не планується, повідомили в "Сумиобленерго".

На Миколаївщині станом на 8 ранку 14 лютого не встановлені ліміти споживання електропостачання, повідомили в "Миколаївобленерго".

14 лютого у Дніпрі та області світло не вимикатимуть. Відключення можливі у випадку перевантаження мереж.

Ліміти від Укренерго для Києва та Київської області відсутні. Однак, у разі перенавантаження мереж, можливі відключення світла в окремих районах.

14 лютого на Львівщині також планують не застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Любов – це чудовий графік на 14 лютого! З Днем Валентина! Вдячні енергетикам, які зробили це диво можливим, які щодня, ризикуючи життями, відновлюють зруйноване ворогом! Вдячні ЗСУ, які щомиті відстоюють нашу незалежність!
– повідомили у "Закарпаттяобленерго".

Отже, Закарпаття 14 лютого також буде цілий день зі світлом.


Закарпаття буде зі світлом 14 лютого / "Закарпаттяобленерго"

"Тернопільобленерго" повідомляє, що 14 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до графіка.

На 14 лютого Укренерго не довело ліміти потужність для Полтавської області. У зв’язку з цим не планується застосовувати графіки погодинних відключень.