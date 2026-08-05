Это уже третий блэкаут за последние несколько недель. Об этом сообщила местная служба "Радио Свобода".

Что известно о блэкауте в Грузии?

Массовые отключения произошли в среду, 5 августа, около 20:10 по местному времени. Без электричества оказались как столица Тбилиси, так и большинство регионов страны.

Из-за внезапного отключения электроэнергии в Тбилиси полностью остановился метрополитен, а пассажиров пришлось эвакуировать. Кроме того, прекратили движение междугородние и пассажирские поезда.

Местные жители массово жаловались на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом.

В чем причина блэкаута?

Член грузинской комиссии по регулированию энергетики Гиорги Пангани заявил, что отключение энергосистемы произошло во время плановых испытаний Ингурской ГЭС.

По его словам, тестирование должно было выявить слабые места в системе после предыдущих аварий. Испытания предполагали работу ГЭС в изолированном режиме.

Такой режим работы сопряжен со значительными техническими рисками, в частности с возможностью полного коллапса системы. Как известно, во время испытаний электросеть Грузии подверглась полному отключению электроэнергии. В настоящее время проводится подробный анализ и оценка инцидента, чтобы определить точные причины сбоя и предотвратить его повторение в будущем,

– заявил Пангани.

Точные причины отключений еще устанавливаются.

Что известно об отключении электроэнергии в Грузии?

Ранее, 25 июля, в Грузии также произошел масштабный блэкаут. Причиной масштабного перебоя с электроснабжением в стране стало отключение линии электропередачи "Имерети".

Также свет по всей стране пропадал ночью с 23 на 24 июля. Тогда отключения наблюдались в таких городах, как: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди и других.