Один из блоков электростанции вывели на аварийный ремонт: какая ситуация со светом в Украине

В субботу, 21 января, потребление электроэнергии сохраняется на уровне вчерашнего дня. То есть дефицит мощности остается существенным.

Энергетики отмечают, что на аварийный ремонт был выведен один из блоков тепловой электростанции. Это обусловило уменьшение общего объема производства электроэнергии.

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Почему дефицит увеличился

Как утверждают, в результате российских ракетных и дроновых атак повреждения получили электростанции и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Следовательно, из-за уменьшения общего производства электроэнергии ко всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Специалисты напоминают, что превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Сколько ракетных атак пережила украинская энергосистема

Все соответствующие службы работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако каждая последующая атака врага приносит еще больший вред энергетической структуре и соответственно ее восстановление становится сложнее.

С начала массированных ракетных обстрелов энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 гигаватт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Эти мощности охватывают крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую АЭС, Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую и Каховскую ГЭС.

Энергетики сообщают, что, кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Украинцев призывают экономить электроэнергию

В Укрэнерго просят украинцев помочь. Ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это разрешили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет.

Однако электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки. Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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