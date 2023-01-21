Енергетики зазначають, що на аварійний ремонт вивели один з блоків теплової електростанції. Це зумовило зменшення загальних обсягів виробництва електроенергії.

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Чому дефіцит збільшився

Як стверджують, внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджень зазнали електростанції та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

Відтак, через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Фахівці нагадують, що перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Скільки ракетних атак пережила українська енергосистема

Усі відповідні служби наразі працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога. Проте кожна наступна атака ворога приносить ще більшої шкоди енергетичній структурі і, відповідно, її відновлення стає складнішим.

Від початку масованих ракетних обстрілів енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Крім цього, понад 10 гігават основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Ці потужності охоплюють найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС.

Енергетики повідомляють, що, окрім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Українців закликають економити електроенергію

В Укренерго просять українців допомогти. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, у кого зараз є світло.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу