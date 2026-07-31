Об одном из таких случаев "Крымэнерго" сообщило утром 31 июля.

Как в Крыму ограничивают подачу электроэнергии?

Отмечается, что в оккупированном Крыму ввели временные ограничения на электроснабжение.

В сообщении уточнили, что это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы избежать перегрузки электросети и масштабной аварии в энергосистеме.

Поскольку решение об отключении принял системный оператор, почасовых графиков отключений пока нет. Электроэнергию будут отключать выборочно и по мере необходимости.

В "Крымэнерго" заявили, что работают над восстановлением стабильного электроснабжения. После отмены ограничений электричество обещают вернуть в полном объеме.

Напомним, что этим летом Украина начала атаковать логистику и энергообъекты в Крыму с новой мощью. В частности, Силы беспилотных систем уничтожили несколько десятков электроподстанций на полуострове в ходе спецоперации "Крымский будильник – off".

18 июля командующий Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что с начала июля Силы беспилотных систем поразили 83 энергоузла в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Как сообщили в движении сопротивления "Атеш", оккупанты начали снимать силовые трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала и перевозить их на подстанции, поврежденные украинскими атаками. Причина – нехватка запасного оборудования, а из-за санкций Россия не может быстро изготовить или закупить новые трансформаторы.