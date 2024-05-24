Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

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На завтра лимиты для Киева от Укрэнерго на 2 часа – с 20:00 до 22:00. Покрытие потребностей столицы – 87%.

"Сегодня на вечер лимиты значительные, может быть ограничения в светло-серых зонах... с большой вероятностью", – предупредил он.

Почему вчера были аварийные отключения

Кроме того, Коваленко отметил, что отключения по Киеву вчера в среднем продолжались 8 часов в сутки. И были самые большие за последние дни.

"Некоторым домам не повезло – наложились аварии, которых стало больше из-за шквального ветра", – уточнил гендиректор Yasno.

Он посоветовал потребителям, у которых пропал свет вне графика – связываться с сетями для оперативного решения проблемы.

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