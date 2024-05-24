Причиной отключений света по Украине являются ракетные атаки России по украинским электростанциям. Вследствие повреждений крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.
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Когда будут применять графики
Графики почасовых отключений завтра (25 мая – 24 Канал) будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления,
– сообщили в Укрэнерго.
В то же время объекты критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.
Пресс-служба компании отмечает, что отключать свет будут только при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию о том, когда в вашем регионе будут ограничивать электроэнергию можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Также оперативные новости о ситуации в украинской энергосистеме вы можете найти в телеграмме 24 Канала.
Ситуация в энергосистеме
- Синоптики объявили, что в ближайшие часы Украину накроют грозы и шквальный ветер. В Минэнерго отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий. Однако энергетики готовы к устранению последствий.
- Украина стремится импортировать больше электроэнергии из ЕС чтобы преодолеть дефицит в системе. Страна уже ведет переговоры с партнерами. Министр энергетики Герман Галущенко убежден, что такое решение будет принято.
- В Укрэнерго также объяснили, почему в разных регионах продолжительность отключений разная. Там отметили, что это зависит от количества объектов критической инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Чем больше объектов, которых нельзя выключать, тем больше продолжаются отключения. Сколько будут длиться ограничения решает облэнерго.