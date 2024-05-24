Причиной отключений света по Украине являются ракетные атаки России по украинским электростанциям. Вследствие повреждений крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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Когда будут применять графики

Графики почасовых отключений завтра (25 мая – 24 Канал) будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления,

– сообщили в Укрэнерго.

В то же время объекты критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.

Важно! В ДТЭК уточнили, что в Киеве определенных Укрэнерго лимитов хватит в среднем на 87% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

Пресс-служба компании отмечает, что отключать свет будут только при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию о том, когда в вашем регионе будут ограничивать электроэнергию можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

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Ситуация в энергосистеме