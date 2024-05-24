Причиною відключень світла по Україні є ракетні атаки Росії по українських електростанціях. Внаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
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Коли застосовуватимуть графіки
Графіки погодинних відключень завтра (25 травня – 24 Канал) будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання,
– повідомили в Укренерго.
Водночас об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.
Пресслужба компанії зазначає, що відключати світло будуть лише при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію щодо того, коли у вашому регіоні обмежуватимуть електроенергію можна знайти у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Також оперативні новини щодо ситуації в українській енергосистемі ви можете знайти у телеграмі 24 Каналу.
Ситуація в енергосистемі
- Синоптики оголосили, що найближчими годинами Україну накриють грози та шквальний вітер. У Міненерго наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Проте енергетики готові до усунення наслідків.
- Україна прагне імпортувати більше електроенергії з ЄС аби здолати дефіцит у системі. Країна вже веде перемовини з партнерами. Міністр енергетики Герман Галущенко переконаний, що таке рішення буде ухвалене.
- В Укренерго також пояснили, чому у різних регіонах тривалість відключень різна. Там наголосили, що це залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах. Чим більше об'єктів, яких не можна вимикати, тим більше тривають відключення. Скільки триватимуть обмеження вирішує обленерго.