Причиною відключень світла по Україні є ракетні атаки Росії по українських електростанціях. Внаслідок пошкоджень великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

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Коли застосовуватимуть графіки

Графіки погодинних відключень завтра (25 травня – 24 Канал) будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання,

– повідомили в Укренерго.

Водночас об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.

Важливо! У ДТЕК уточнили, що у Києві визначених Укренерго лімітів вистачить в середньому на 87% потреб столиці в години, коли діють графіки.

Пресслужба компанії зазначає, що відключати світло будуть лише при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію щодо того, коли у вашому регіоні обмежуватимуть електроенергію можна знайти у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Також оперативні новини щодо ситуації в українській енергосистемі ви можете знайти у телеграмі 24 Каналу.

Ситуація в енергосистемі