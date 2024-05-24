Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
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На завтра ліміти для Києва від Укренерго на 2 години – з 20:00 до 22:00. Покриття потреб столиці – 87%.
"Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження у світло-сірих зонах… з великою ймовірністю", – попередив він.
Чому вчора були аварійні відключення
Крім того Коваленко зазначив, що відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні.
"Деяким будинкам не пощастило – наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер", – уточнив гендиректор Yasno.
Він порадив споживачам, у яких зникло світло поза графіком – зв'язуватися з мережами для оперативного вирішення проблеми.
Ситуація зі світлом в Україні: актуально
- 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання. Однак обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо область перевищить ліміти споживання.
- Водночас за прогнозами синоптиків, найближчими годинами Україну можуть накрити грози та шквальний вітер. У Міненерго повідомили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.