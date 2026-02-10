После отключения спутниковой связи Starlink оккупанты столкнулись с массовыми проблемами на фронте из-за невозможности управлять дронами. Однако также эта проблема может повлиять и на возможность России осуществлять атаки на Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что теперь оккупанты не смогут четко попадать в цель. Как следствие, они могут прибегнуть к другим стратегиям атак беспилотниками.

Повлияет ли отключение Starlink для россиян на обстрелы "Шахедами"?

Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что недавно была информация о том, что удалось сбить два вражеских "Шахеды", которыми россияне управляли онлайн через Starlink. Однако информация до сих пор не подтверждена. Он выразил надежду, что сегодня у врага действительно нет возможности использовать Starlink для атак.

Уже почти заканчивают решать проблему по использованию Starlink на дронах "Герберах", "Геранях" и "Шахедах". Конечно, что это уменьшит способности врага бить точно,

– отметил Братчук.

В то же время он предположил, что после этого оккупанты будут делать ставку на массовые запуски беспилотников. В России продолжается процесс накопления дронов, чтобы во время атак истощить украинскую ПВО.

Заметьте! Между тем военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко подчеркнул, что отключение Starlink повлияло также на россиян на фронте – из-за нехватки связи эффективность российских штурмов снизилась. Теперь оккупанты потеряли возможность полноценно координировать действия и проводить разведку в режиме реального времени.

Как россияне пытаются решить проблему с отключением Starlink?