Это не offensive, а defensive, – Зеленский ответил на заявления Маска об использовании Starlink

Илон Маск заявил, что SpaceX ограничила использование Starlink/Starshield, поскольку украинские военные якобы применяли его для наступательных атак с помощью дронов. Однако он не упомянул об одном нюансе.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ, сообщает 24 Канал. По его словам, Украина действительно использует Starlink для атак на россиян. Но все это происходит не на территории РФ, а на временно оккупированных землях. Это не "offensive", а "defensive". То есть происходит в рамках обороны. И это лишь один из вариантов защиты.

Кто "отключил" Starlink для Украины?

Как подчеркнул Зеленский, Силы обороны Украины по-разному применяют Starlink. Преимущественно его используют для логистики. Также эта система прекрасно зарекомендовала себя для противодействия российским беспилотникам.

У Украины уже был дальнобойный ударный беспилотник "Барс". На его основе удалось создать первый перехватчик реактивных дронов. Одна из европейских стран оплатила 2000 единиц. И они оказались эффективными против такой угрозы. А потом кто-то ограничил работу Starlink.

Я точно не знаю, кто велел SpaceX это сделать. Возможно, это было их собственное внутреннее решение. Если это SpaceX, то, возможно, это сделал Илон. Или речь идет о ком-то из правительства? У меня нет такой информации. Знаю только, что SpaceX технически включает и выключает эти системы,

– отметил Зеленский.

К сожалению, во время ограничения работы Starlink гибли мирные жители. Дроны-перехватчики не работали на высоких скоростях.

Сейчас мы уничтожаем около 90% "Шахедов". А когда начались атаки, мы сбивали от 50% до 75–78%. А потом этот показатель снова вернулся к прежним значениям,

– сказал Зеленский.

Добавим, что 14 октября украинские военные зафиксировали, что системы Starlink перестали работать на скорости свыше 161 километра в час. После переговоров с Соединенными Штатами удалось договориться о возобновлении работы. Уже утром 24 октября в Минобороны заявили, что спутниковая связь стабильна и работает на скорости свыше 400 километров в час.